Voorlopig akkoord over nieuwe cao GM

De Amerikaanse automaker General Motors heeft een onderhandelingsresultaat bereikt met vakbond United Auto Workers (UAW) over een nieuwe cao voor duizenden werknemers. De leden moeten nog instemmen met het resultaat. Vooralsnog blijft het personeel actievoeren. Details over de overeenkomst werden niet gemeld.

De stakingen bij GM, de eerste in twaalf jaar bij het concern, duren al ruim een maand. Werknemers zijn onder meer ontevreden over hun loon. Ook zijn ze het niet eens met de tijdelijke status van medewerkers, die soms al jaren achtereen voor GM werken. De bond beslist donderdag of acties worden voortgezet.

De acties hebben GM volgens analisten al circa 2 miljard dollar gekost. Beleggers konden het nieuws over een onderhandelingsresultaat wel waarderen. Het aandeel GM noteerde woensdag in de ochtendsessie op Wall Street 2 procent hoger.