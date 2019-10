Hoekstra verlengt contract ING met fiscus

ING mag nog zeker tot en met 2024 het betalingsverkeer van de Belastingdienst blijven verzorgen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) meldt dat hij het contract met de bank, dat in 2022 afloopt, met twee jaar verlengt. Reden is dat de fiscus al een aantal grote verandertrajecten heeft lopen.

Hoekstra besloot eerder dit jaar het contract met ING als huisbankier van de rijksoverheid na volgend jaar niet automatisch te verlengen. Er komt voor die prestigieuze opdracht een nieuwe aanbesteding. Aanleiding voor dat besluit was de grote schikking die ING trof met justitie omdat de bank te weinig deed om witwaspraktijken door klanten tegen te gaan.

Als huisbankier voor de rijksoverheid handelt ING jaarlijks zo’n 40 miljoen transacties af. Te denken valt aan bijvoorbeeld het innen van verkeersboetes en de uitbetaling van studieleningen. Het contract met de fiscus is met 262 miljoen in- en uitgaande betalingen per jaar vele malen groter.

Het internationale betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse zaken wordt ook met twee jaar verlengd. Dat contract met ING loopt nu door tot januari 2023. Met dat deel van het betalingsverkeer van de overheid zijn ongeveer 70.000 transacties per jaar gemoeid.

Het staat ING vrij om opnieuw mee te dingen naar de nieuwe opdracht van huisbankier die de komende tijd wordt aanbesteed. Europese regels bieden geen ruimte om de bank alleen op grond van de witwasschikking uit te sluiten. Wel kondigde Hoekstra eind maart aan dat hij onderzoekt of uitsluiting op grond van een “ernstige beroepsfout” bij toekomstige aanbestedingen mogelijk is.