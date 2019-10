‘Roompot verrast door nieuws over verkoop’

Roompot werd naar eigen zeggen verrast door het bericht dat eigenaar PAI Partners de uitbater van vakantieparken in de etalage wil zetten. Het Financieele Dagblad maakte op basis van bronnen melding van een ophanden zijnde verkoop. De zegsman van Roompot gaat, “zoals gebruikelijk”, niet in op geruchten en zegt de markten te informeren op het moment dat er iets te melden is.

Volgens het FD moeten de vakantieparken voor een bedrag van 1 miljard euro worden verkocht. PAI zou al diverse bankiers en mogelijke kopers hebben benaderd. Daarmee zou Roompot voor de derde keer in tien jaar van eigenaar wisselen. Het verkoopproces zou pas volgend jaar in gang worden gezet.

Een woordvoerder van PAI was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.