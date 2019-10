Techsector helpt Nikkei vooruit

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag licht hoger geëindigd. Vooral de Japanse technologiebedrijven waren in trek dankzij het positieve kwartaalbericht van de Taiwanese chipmaker TSMC. Een trager dan verwachte groei van de Chinese economie hield de winsten echter beperkt en zorgde voor koersverliezen op de andere Aziatische beurzen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk met een plus van 0,2 procent het weekeinde in op 22.492,68 punten. De Japanse hoofdindex won deze week ruim 3 procent. De Japanse toeleverancier aan de chipsector Screen Holdings dikte bijna 8 procent aan nadat TSMC liet weten zijn kapitaalinvesteringen te verhogen. Halfgeleiderbedrijf Sumco klom 4,3 procent en robotmaker Fanuc kreeg er 2,2 procent bij.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,2 procent lager. De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 6 procent. Dat is de traagste groei in bijna dertig jaar. De op een na grootste economie ter wereld heeft flink last van het handelsconflict met de Verenigde Staten. Peking stelde daarnaast dat de VS de importtarieven moeten verwijderen om een definitief handelsakkoord te kunnen sluiten.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,5 procent. Cathay Pacific stond 2 procent lager. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong kampt met tegenwind van de aanhoudende protesten in de stad en gaf een winstwaarschuwing. In Seoul zakte de Kospi 0,9 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent onder aanvoering van de Australische banken.