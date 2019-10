Winstalarm Cathay Pacific vanwege protesten

Cathay Pacific Airways heeft een winstwaarschuwing gegeven. De luchtvaartmaatschappij uit Hongkong voelt stevige tegenwind door de aanhoudende protesten in haar thuismarkt.

De winst in de tweede helft van het jaar pakt waarschijnlijk lager uit dan in de eerste helft van het jaar. Dat is zeer ongebruikelijk voor de maatschappij. Eerder werd nog aangegeven dat het resultaat zou verbeteren.

Het aantal passagiers nam in september met 7,1 procent af. Reizigers meden Hongkong vanwege de protesten tegen de grotere Chinese bemoeienis in de voormalig Britse stadstaat. Cathay sprak in een toelichting van “bijzonder uitdagende omstandigheden”.