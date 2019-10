Yoghurt en water zetten rem op omzet Danone

Voedingsmiddelenfabrikant Danone heeft zijn omzetverwachting verlaagd. Het Franse bedrijf kampt met stroeve verkopen van yoghurt in de Verenigde Staten en van water in flessen in Europa.

Het afgelopen kwartaal groeide de vergelijkbare omzet met 3 procent. Dat was minder dan waar analisten op hadden gerekend. Voor het hele jaar rekent het Franse concern nu op 2,5 tot 3 procent groei. Het omzetdoel voor 2020 blijft wel intact.

De tegenvallers komen vooral door teruglopende verkopen van yoghurtproducten en plantaardige alternatieven in de VS. Ook in Rusland had Danone last van de concurrentie. In Europa liep de yoghurttak nog wél goed, maar vielen de waterverkopen tegen. Dat kwam onder meer doordat het afgelopen augustus minder heet was dan een jaar eerder.