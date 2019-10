‘Adviseurs moeten open zijn over commissie’

Hypotheekadviseurs moeten het eerlijk zeggen als ze geld krijgen van commerciële bedrijven om hun klanten door te verwijzen. Daarmee behouden ze het vertrouwen van hun klanten. Dat stelt het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). Steeds meer ondernemingen zouden hypotheekadviseurs benaderen.

Het gaat dan om ondernemingen die niet in de financiële sector actief zijn, zoals leveranciers van zonnepanelen en warmtepompen. Ook energiebedrijven benaderen hypotheekplanners. Zij willen gegevens van potentiële klanten hebben of willen dat de hypotheekadviseur zelf klanten doorverwijst. In ruil daarvoor betalen de bedrijven vaak vergoedingen, die bovendien de laatste tijd toenemen.

Volgens de NVHP is die praktijk alleen acceptabel als de hypotheekadviseur open is tegenover zijn klanten over het feit dat hij geld krijgt van het bedrijf waar hij ze naartoe doorverwijst. Zo’n aanbeveling is zeker niet verboden, meent de vakorganisatie en “kan een belangrijk voordeel zijn voor de consument”.