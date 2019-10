Bank wil vingers niet branden aan wietproject

ABN AMRO ziet er voorlopig niets in het zogeheten Project C een zakelijke bankrekening te laten openen. Het project – een initiatief van een advocaat, een huisarts en een ex-Statenlid – wil meedoen aan het voorgenomen overheidsexperiment met de gereguleerde teelt van cannabis. Voor de voorbereiding daarvan is een bankrekening hoogst noodzakelijk, maar de bank wil zijn vingers niet aan het project branden zolang het geen vergunning heeft.

Dat bleek maandag tijdens een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam, waarin Project C eist dat de bank overstag gaat.

Project C wil een plantage opzetten voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis en afgeleide producten. Volgens de oprichters is het een ideologische onderneming, die niets zal doen wat het daglicht niet verdraagt. De bank heeft volgens de initiatiefnemers niets te vrezen.

De vergunning is er voorlopig nog niet. Het bij het experiment behorende wetsvoorstel ligt momenteel nog bij de Eerste Kamer. Zolang dat zo is, is ABN AMRO gerechtigd, stelt de bank, Project C een zakelijke rekening te weigeren. Het project opereert in een “integriteitsgevoelige sector”. Het hebben van een vergunning in deze sector is een strikte voorwaarde voor een zakelijke relatie met de bank, aldus de bank. ABN AMRO verwerpt het argument dat Project C al zo ongeveer bedrijfsklaar moet zijn om voor een vergunning in aanmerking te komen en daarom over een rekening zou moeten kunnen beschikken.

Project C klopte eerder ook al tevergeefs aan bij andere banken. Dat het de pijlen nu richt op ABN AMRO heeft ermee te maken dat een paar van de oprichters al een relatie met deze bank hebben.

Uitspraak op 4 november.