Coty zet haarverzorgingsmerken in etalage

Cosmeticagigant Coty houdt de opties tegen het licht voor haarverzorgingsmerken als Wella, Good Hair Day en Clairol en de nagellakken van OPI. Door de merken af te stoten zou Coty zijn omvangrijke schuld wat kunnen verkleinen. Ook zou de opbrengst gebruikt kunnen worden om aandeelhouders te belonen.

Het gaat over een mogelijke verkoop van de gehele professional beauty-divisie van Coty. Het bedrijf met hoofdkantoor in New York denkt er ook over om zich terug te trekken uit Braziliƫ. De betreffende activiteiten zijn samen goed voor een jaaromzet van 2,7 miljard dollar. Als het daadwerkelijk tot een deal komt, kan Coty zich meer richten op zijn geurtjes, cosmetica en huidverzorgingsmerken.

Het concern wil de strategische verkenning aankomende zomer afgerond hebben. Dan moet duidelijk zijn wat er precies met de betreffende merken en activiteiten gaat gebeuren. Beleggers reageerden maandag alvast enthousiast. In de Amerikaanse voorbeurshandel op Wall Street zat het aandeel Coty stevig in de lift.