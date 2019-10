Haven Rotterdam voelt afzwakking wereldhandel

De containeroverslag in de haven van Rotterdam blijft toenemen, maar groeide in het derde kwartaal minder hard dan in eerdere perioden. Dat is te wijten aan de algehele groeivertraging van de wereldhandel. Volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is het zorgelijk dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft. Ook wijst hij op de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na de brexit.

Tot en met het derde kwartaal bedroeg de totale overslag in de haven 353,5 miljoen ton. Dat is nog wel 1 procent meer dan een jaar terug. Maar in de zomer meldde het Havenbedrijf over de eerste zes maanden van het jaar nog een toename van 3,4 procent.

De groei wordt vooral gedragen door containers, ruwe olie, lng en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten blijft daarentegen achter. Door de brexit kennen sommige handelsstromen daarnaast al heel het jaar een grillig verloop.