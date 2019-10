Meer huizen verkocht in september

De woningverkopen veerden in september duidelijk op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster verwisselden ruim 18.300 woningen van eigenaar. Dat is dik 11 procent meer dan een jaar eerder.

In augustus was nog sprake van een min van meer dan 6 procent. In de eerste negen maanden van het jaar zijn er bijna 158.900 woningen verkocht. Dat is bijna 2 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.

De gemiddelde prijs van een koopwoning kwam vorige maand zo’n 2000 euro lager uit dan in augustus. Huizenkopers waren door de bank genomen wel meer dan 314.000 euro kwijt. Daarmee zaten de huizenprijzen op jaarbasis ruim 6 procent in de lift.

Makelaarsorganisatie NVM kwam onlangs al met eigen cijfers over de woningmarkt, gebaseerd op de voorlopige contracten van door makelaars verkochte woningen. Ook in die cijfers was sprake van een kleine opleving in de verkoop. Volgens de makelaars was er evenwel geen reden tot juichen, omdat er in het derde kwartaal minder huizen te koop zijn gezet, de nieuwbouw nog altijd achterblijft en het aanbod aan huizen kleiner is geworden. Daardoor bestaat het gevaar dat de prijzen op termijn sterker zullen stijgen.