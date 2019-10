Wall Street opent met kleine winst

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten aan de handelsdag begonnen. Beleggers zijn gespitst op ontwikkelingen rond de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Verder houden brexitperikelen de financiële markten bezig. Een aantal Amerikaanse bedrijven opende de boeken, waaronder oliedienstverlener Halliburton.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 26.773 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,5 procent tot 3000 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,6 procent vooruit tot 8140 punten.

Beleggers verwerkten aan het handelsfront onder meer uitspraken van de Chinese vice-premier Liu He. Die sprak dit weekend van “aanzienlijke vooruitgang” bij het leggen van het fundament voor een voorlopige handelsovereenkomst. Ook vanuit het Witte Huis klonken bemoedigende woorden. Evengoed wil China voor 2,4 miljard dollar aan sancties opleggen aan de VS.

Bij de bedrijven steeg Halliburton 2,2 procent. De oliedienstverlener had last van minder vraag naar zijn diensten en materialen vanuit olie- en gasproducenten op zijn belangrijke thuismarkt en zag in het derde kwartaal zijn winst fors lager uitvallen.

Netflix maakte bekend 2 miljard dollar op te willen halen met de uitgifte van obligaties. De opbrengsten zullen worden gebruikt voor de algehele bedrijfsvoering, inclusief de ontwikkeling van nieuwe series en films. Het aandeel zakte 1,3 procent.