ACM bekijkt invloed ‘big tech’ op betaalmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat kijken naar de invloed en plannen van technologiereuzen op de Nederlandse betaalmarkt. Het gaat om de bekende ‘big tech’-bedrijven als Apple, Google, Amazon en Facebook, maar ook om Chinese techgiganten als Tencent en Alibaba.

De consumentenwaakhond wil uitzoeken wat techreuzen van plan zijn in Nederland en welke gevolgen die plannen hebben voor consumenten en bedrijven. Zo wordt concreet bekeken of er nieuwe mogelijkheden komen om te betalen in Nederland, en of kleinere bedrijven daarbij door de armslag van de grote jongens niet bij voorbaat buitenspel worden gezet.

Volgens de ACM zijn er van oudsher nog weinig partijen actief op de betaalmarkt. Momenteel zijn dat, op enkele kleine en grotere fintechbedrijven na, vooral banken. De nieuwe Europese regels voor betalingsverkeer, PSD2, bieden meer mogelijkheden voor innovatie en concurrentie.

De marktverkenning vindt plaats op verzoek van het ministerie van Financiƫn op aandringen van de Tweede Kamer. De ACM gaat in gesprek met de betrokken partijen en hoopt halverwege volgend jaar meer inzicht te hebben in de marktontwikkelingen.