Supermarktketen Ahold Delhaize heeft in Natalie Knight een nieuwe financieel directeur gevonden. Ze volgt Jeff Carr op, die vorige maand zijn vertrek aankondigde en in april vertrekt als zijn termijn afloopt. Knight begint een maand eerder en wordt tijdens de aandeelhoudersvergadering in april officieel benoemd.

De Amerikaanse Knight is momenteel financieel topvrouw bij het Deense zuivelbedrijf Arla Foods. Eerder werkte ze lang bij sportartikelenmaker Adidas.