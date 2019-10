Boeing vervangt baas vliegtuigtak

Vliegtuigmaker Boeing vervangt het hoofd van zijn commerciële vliegtuigtak. Daarmee vindt er voor de tweede keer in korte tijd een grote wijziging plaats in de top van het bedrijf. Boeing staat de laatste tijd zwaar onder druk door de problemen met het gewraakte 737 MAX-toestel, dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat.

De directeur in kwestie, Kevin McAllister, wordt opgevolgd door Stan Deal die leiding gaf aan het onderdeel Global Services. Deal werkt al sinds 1986 voor Boeing. Bij Global Services volgt Ted Colbert hem, die ook al een hoge functie binnen het bedrijf had.

Eerder deze maand moest Boeing-topman Dennis Muilenburg al zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur opgeven. Hij hield als ‘CEO’ wel de dagelijkse leiding in handen. Een splitsing van de functies was volgens Boeing noodzakelijk om de veilige terugkeer van de 737 MAX te bewerkstelligen.

Met dat laatste maakt het bedrijf naar eigen zeggen “progressie”, maar de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft op zijn minst nog meerdere weken nodig om het toestel opnieuw te beoordelen. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, waren vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte. Bij de crashes vielen honderden doden.

Vorige week was er opnieuw veel ophef over Boeing. Toen kwamen berichten naar buiten dat medewerkers mogelijk toezichthouders hebben misleid door bepaalde informatie achter te houden. Een piloot zou in 2016 al aan de bel hebben getrokken over problemen met de 737 MAX. Boeing kelderde daarop flink op de beurs in New York. Een congreslid opperde daarnaast dat Boeing-topman Muilenburg om dit nieuws eigenlijk zou moeten opstappen.