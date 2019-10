‘Junckerplan bracht 1,1 miljoen mensen werk’

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), beter bekend als het Junckerplan, heeft sinds 2015 1,1 miljoen nieuwe banen in de EU opgeleverd en een zet aan de economische groei gegeven van 0,9 procent. Deze cijfers zijn door Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bekendgemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg .

Het fonds werd in 2015 op initiatief van Juncker opgericht om particuliere investeerders te bewegen meer geld in Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken. Ze worden over de streep getrokken met gunstige leningen via de Europese Investeringsbank (EIB) en door Europese garanties, waardoor ook projecten kunnen worden gefinancierd met een hoger risico.

Er werd begonnen met 21 miljard euro met het doel in 2020 500 miljard euro aan extra investeringen te hebben aangejaagd. Volgens de commissie stond de teller in september op 433,2 miljard euro. Meer dan een miljoen middelgrote en kleine bedrijven profiteren momenteel van het fonds.

In 2015 zei Juncker dat elke euro uit het fonds vijftien keer zoveel privaat kapitaal zou genereren. De Europese Rekenkamer nam begin dit jaar vijftien projecten onder de loep die gefinancierd werden uit EFSI en stelt dat op basis van die projecten de berekende opbrengst mogelijk te rooskleurig is. Dat kan pas met zekerheid worden vastgesteld als alle projecten zijn geƫvalueerd, over een flink aantal jaren, aldus de rekenkamer.