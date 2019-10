KLM maakt gereedschap van petflessen

KLM heeft een manier gevonden om gebruikte petflessen handig te recyclen. Het bedrijf hergebruikt de flessen, naar eigen zeggen als eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld, om er hulpmiddelen van te maken voor het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen.

Per jaar gaat het om tonnen aan plastic flessen die van boord komen en op Schiphol worden verzameld. Ze worden dan bewerkt tot filament, de grondstof waarvan 3D-printers gebruikmaken. Voorheen kocht KLM deze grondstof extern in. Nu worden de lege petflessen ingeleverd bij het recyclingbedrijf in ruil voor zogeheten pellets. Dat zijn stukjes plastic van hoge kwaliteit die de basis vormen van het filament.

De onderhoudstak van KLM maakt al langer gebruik van 3D-printers. Ze worden ingezet voor praktische toepassingen die het reparatie- en onderhoudsproces versnellen. Voor het verven van de velgen van een Boeing 737 zijn bijvoorbeeld pluggen ontwikkeld die ervoor zorgen dat de velggaten niet worden overgeschilderd. Dit scheelt veel tijd, aldus KLM.