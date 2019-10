Maaltijdbezorgers in trek op beurzen

De maaltijdbezorgers waren dinsdag in trek op de Europese beurzen na overnamenieuws in de sector. Prosus, dat vorige maand een beursnotering kreeg in Amsterdam, deed een bod op het Britse Just Eat, de beoogde fusiepartner van het Nederlandse Takeaway.com. Het algehele beurssentiment was gematigd positief. Beleggers verwerkten de resultaten van grote bedrijven en hielden de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 576,47 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 862,27 punten. Frankfurt klom 0,3 procent en Parijs bleef vlak. Londen won 0,5 procent. De Britse regering probeert de nieuwe brexitwetgeving in enkele dagen door het Lagerhuis te loodsen.

In Londen steeg Just Eat 24 procent in waarde. Technologiefonds Prosus (plus 0,5 procent) heeft omgerekend zo’n 5,7 miljard euro over voor het Britse bedrijf. Het bod van Prosus is 20 procent hoger dan dat van maatijdbestelsite Takeaway. Volgens Just Eat biedt de deal met Takeaway echter meer waarde.

Takeaway was koploper in de AEX met een winst van meer dan 4 procent. Randstad daalde 0,5 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Volgens analisten van KBC Securities daalde de autonome omzet van het uitzendconcern sterker dan verwacht. De winstmarge van het bedrijf bood wel aanleiding tot enige positiviteit.

Reckitt Benckiser verloor 3,1 procent in Londen. Het Britse levensmiddelenconcern verlaagde zijn omzetverwachting na een zwak derde kwartaal. Concurrent Unilever daalde 0,5 procent in Amsterdam. De kwartaalcijfers van het Duitse softwarebedrijf Software AG werden beloond met een koerswinst van 11 procent.

In Z├╝rich klom UBS ruim 1 procent na meevallende resultaten van de Zwitserse bank. AMS zag een eerdere stevige koerswinst verdampen en verloor 3,1 procent. De Oostenrijkse sensormaker profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke vraag naar zijn producten bij smartphonemakers.

De euro was 1,1139 dollar waard, tegen 1,1155 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 53,49 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 59,20 dollar per vat.