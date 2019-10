Stevige tegenwind voor uitzender Randstad

Uitzender Randstad heeft in het derde kwartaal te maken gehad met een neergang. De omzet per werkdag liep terug. Doordat er extra werkdagen in het derde kwartaal zaten ten opzichte van een jaar eerder bleef de totale omzet gelijk. De winst daalde stevig.

De omzet van Randstad bleef uiteindelijk stabiel op een kleine 6,1 miljard euro. De omzet per werkdag daalde echter op autonome basis met 2,5 procent. Door overnames compenseerde de onderneming die neergang enigszins.

Vooral in Duitsland daalden de opbrengsten van Randstad fors, met 14 procent. Eerder gaf het bedrijf al te kennen te lijden onder de teruggang in de auto-industrie. Buiten Noord-Amerika en Europa wist de uitzender nog wel te groeien. De nettowinst kwam uit op 140 miljoen euro. In dezelfde meetperiode een jaar eerder was dat nog 190 miljoen euro. Randstad verwacht dat de omzetkrimp zich in het huidige kwartaal voortzet.