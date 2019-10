AkzoNobel plukt vruchten van kostenbesparing

Verfproducent AkzoNobel heeft in de afgelopen periode de winst met bijna een kwart opgevoerd. Het bedrijf deed dat op een iets hogere omzet en wijst met betrekking tot de verbetering vooral naar kostenbesparingen. Volgens topman Thierry Vanlancker heeft Akzo “goede stappen gezet richting ons doel voor 2020”.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg in het derde kwartaal 300 miljoen euro. Vorig jaar was dat in dezelfde verslagperiode nog 243 miljoen euro. De omzet was met 2,4 miljard euro 3 procent hoger dan een jaar eerder. Het rendement op die verkopen kwam bovendien hoger uit, op 13,8 procent.

AkzoNobel kondigde verder aan meer eigen aandelen te gaan kopen. Een nieuw programma met een waarde van 500 miljoen euro moet in de eerste helft van volgend jaar afgerond zijn.