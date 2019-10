Beroepsverbod voor gokverslaafde bankier

Een gokverslaafde oud-bankmedewerker mag 2,5 jaar niet bij een bank werken. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man had voor zichzelf meerdere rekeningen geopend en in totaal ruim 850.000 euro schade veroorzaakt voor zijn werkgever. Die ontsloeg hem op staande voet toen hij zijn daden opbiechtte.

Via de acht rekeningen die de man had geopend, kreeg hij de beschikking over 68 creditcards. Daarvan zette hij de bestedingslimiet op het maximumbedrag. Het geld pompte hij vervolgens tussen rekeningen heen en weer om de controlesystemen te omzeilen. Ook hield hij zijn acties verborgen voor collega’s.

De Tuchtcommissie noemde het gedrag van de man “zeer grensoverschrijdend”. Bij het opleggen van de straf is wel rekening gehouden met zijn schuldbewuste houding. De bankmedewerker stapte uiteindelijk zelf naar zijn leidinggevende en is bezig om van zijn gokverslaving af te komen. Hij heeft al laten weten nooit meer bij een bank te willen werken.