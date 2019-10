Brunel door het stof op Damrak

Detacheerder Brunel verloor woensdag bijna een kwart van zijn beurswaarde op het Damrak. De onderneming werd door beleggers afgestraft na een winstwaarschuwing. In de lichtrode AEX-index in Amsterdam was er bovengemiddelde aandacht voor bierbrouwer Heineken en verfreus AkzoNobel die met cijfers kwamen.

De AEX-index sloot de sessie met een min van 0,1 procent op 575,97 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 857,58 punten. De beurs in Frankfurt won 0,3 procent en Parijs verloor 0,1 procent. Londen dikte 0,6 procent aan.

Brunel, dat tevens bekendmaakte de stekker te trekken uit het verlieslatende onderdeel Brunel Industrial Services in Texas, verloor 23 procent. Verschillende analisten oordeelden na het winstalarm dat de verwachtingen voor het aandeel flink moeten worden bijgesteld. Volgens hen zal het ook enige tijd duren voordat het vertrouwen in de onderneming weer is opgebouwd.

Heineken was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 3,1 procent. Vooral de bijgestelde winstverwachting was een lichte tegenvaller. AkzoNobel was de sterkste stijger. De verfproducent voerde afgelopen kwartaal de winst met een bijna een kwart op, door kostenbesparingen en het afstoten van een onderdeel. Verder beloofde Akzo meer eigen aandelen in te kopen. Het leverde het aandeel een winst van 2 procent op.

In de MidKap sprong het verlies van TomTom van 5,2 procent in het oog. Een dag eerder won de navigatiespecialist nog 8 procent aan beurswaarde, mogelijk als gevolg van overnamespeculaties. Wetenschappelijk uitgever Brill verloor bij de kleinere fondsen op het Damrak 0,5 procent na cijfers.

Elders in Europa kwam een keur aan bedrijven met cijfers. Eigenaar van Peugeot, Citroën en Opel PSA won in Parijs 3,2 procent. Het Franse supermarktconcern Carrefour zag de verkopen in het derde kwartaal verder stijgen en won 1,3 procent. De door witwaskwesties geplaagde Zweedse bank SwedBank zakte 4,6 procent in Stockholm. Het Zweeds-Zwitserse technologieconcern ABB steeg 3 ,4procent in Zürich.

De euro was 1,1118 dollar waard, tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 55,10 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 60,22 dollar per vat.