Chipbedrijven dalen op Japanse beurs

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, is de aandelenbeurs woensdag licht hoger geëindigd. De Japanse chipbedrijven stonden onder druk na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. Verder bleef de blik gericht op Europa, waar de brexit opnieuw lijkt te worden uitgesteld na een nederlaag van de Britse premier Boris Johnson in het Lagerhuis.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent in de plus op 22.625,38 punten. De toeleveranciers aan de chipsector Rohm en Tokyo Electron verloren tot 4,1 procent. De zwakke vooruitzichten van Texas Instruments voor het lopende kwartaal wakkerde de zorgen aan over het herstel van de wereldwijde vraag naar chips.

SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, daalde 2,5 procent. De Japanse techinvesteerder pompt nog eens miljarden in WeWork, de aanbieder van kantoorwerkruimtes die in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang. Daarmee loopt het belang van SoftBank op tot 80 procent. De waardering van WeWork is het door het reddingsplan met miljarden gekelderd.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,8 procent, na berichten dat China werkt aan een vervanging van de leider van Hongkong, Carrie Lam, die onder zware druk staat door massale protesten in de stad. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent. LG Display daalde ruim 2 procent voorafgaand aan de kwartaalcijfers van de Zuid-Koreaanse schermenmaker. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel onveranderd.