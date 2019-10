‘Duitse professor naar bestuur ECB’

De Duitse hoogleraar financiële economie Isabel Schnabel is door het Duitse kabinet voorgedragen als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Volgens persbureau Reuters, dat zich baseert op overheidsbronnen, volgt de economieprofessor van de universiteit van Bonn Sabine Lautenschläger op bij de centrale bank in Frankfurt.

Lautenschläger kondigde eerder aan per 31 oktober op te stappen als ECB-bestuurder. Daarmee vertrekt ze ruim voor het einde van haar termijn. Van Lautenschläger was bekend dat ze geen voorstander was van het hervatten van het opkoopprogramma van de ECB. Ze toonde zich eerder kritisch over het ruimhartige monetaire beleid van ECB-president Mario Draghi.

Schnabel (48) is al sinds 2014 werkzaam als economisch adviseur van de regering van bondskanselier Angela Merkel. Als ze toetreedt tot het zeskoppige ECB-bestuur zou ze daarin de tweede vrouw zijn, naast de nieuwe ECB-president Christine Lagarde. Duitsland krijgt als grootste economie van de eurozone doorgaans een plek toebedeeld in het bestuur van de ECB.