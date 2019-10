Duizenden vragen voor toezichthouder AFM

Consumenten en professionals wisten de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in de eerste helft van dit jaar duizenden keren te vinden met vragen of om signalen van misstanden door te geven. Dat blijkt uit de eerste Signalenmonitor, die de toezichthouder voortaan ieder halfjaar publiceert.

De AFM kreeg van januari tot en met juni 2752 signalen van misstanden binnen. Die gingen het vaakst over de opbouw van vermogen, waarbij de toezichthouder met name werd getipt over bedrijven die met handel in vreemde valuta en cryptomunten snelle winsten beloven.

Consumenten stelden daarnaast 1789 vragen aan de AFM. Zij controleerden bijvoorbeeld of een bedrijf wel een vergunning had. Professionals stelden 8429 vragen. Veel daarvan hingen samen met een informatieverzoek over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dat de toezichthouder zelf uitstuurde. Ook rond de toetsing van personen en aanvragen van vergunningen werden de nodige vragen gesteld.