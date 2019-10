Economie raakt winst machinebouwer Caterpillar

Caterpillar, bekend van zijn gele bouw- en mijnbouwvoertuigen, heeft voor het eerst in bijna drie jaar een kwartaal afgesloten met minder winst dan een jaar eerder. De Amerikaanse machinebouwer verwacht last te houden van de afzwakkende wereldeconomie en verlaagde daarom zijn winstdoel voor heel 2019.

Het bedrijf trok in juli al aan de bel over moeilijke marktomstandigheden. Caterpillar vroeg dealers toen om hulp om de grote voorraden weg te werken, maar volgens een analist is de situatie op dat front alleen maar verslechterd.

De nettowinst zakte van 1,7 miljard naar minder dan 1,5 miljard dollar. De omzet ging eveneens omlaag, van 12,7 miljard naar een kleine 12 miljard dollar. Voor het vierde kwartaal rekent Caterpillar op een stabilisering van de omzet.