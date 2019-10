Gemengd beeld bij opening Wall Street

Google plus

Boeing zag zijn winst in de het derde kwartaal halveren. Het luchtvaartconcern kampt behalve met handelsspanningen ook met de naweeën van twee dodelijke crashes met vliegtuigen van het type 737 MAX, die wereldwijd aan de grond moeten blijven. Eerder deze week stuurde het bedrijf zijn directeur voor de commerciële vliegtuigtak de laan uit. Het aandeel won evenwel 2,5 procent, vermoedelijk door de geschetste vooruitzichten voor het lopende kwartaal.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Verschillende bedrijven openden de boeken, waaronder vliegtuigmaker Boeing en machinemaker Caterpillar, die doorgaans ook gevoelig zijn voor de aanhoudende handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten.

