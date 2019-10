Heineken iets voorzichtiger over winst

Heineken heeft zijn winstverwachting bijgesteld. De Nederlandse bierbrouwer ziet aanhoudende wisselvalligheid bij de verkopen in een aantal markten waar het actief is. De operationele winst komt dit jaar naar verwachting uit op ongeveer 4 procent, waar eerder nog werd gesproken van groei om en nabij de 5 procent.

In het derde kwartaal werd wederom meer bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen de bierbrouwer nog profiteerde van een extreem goede zomer. Het minder gunstige weer werd ruimschoots gecompenseerd door groei in Aziatische markten, waar Heineken al een tijdje flink aan de weg timmert. De totale bierverkopen groeiden exclusief overnames met 2,3 procent tot 64,2 miljoen hectoliter, oftewel 6420 miljoen liter.