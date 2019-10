‘Hogere kosten door niet-verduurzamen huis’

Het niet-verduurzamen van je woning kan de energiekosten aardig doen oplopen. Volgens het economisch bureau van ING is een woningeigenaar in 2030 gemiddeld 13 procent meer kwijt als hij niets doet om zijn huis te vergroenen.

Deskundigen bij de bank hebben voor vijf verduurzamingsmaatregelen bekeken of ze zich nu of in de toekomst uitbetalen. Investeren in goede woningisolatie en zonnepanelen levert nu vaak per saldo al geld op. De daling van de energiekosten is hier voldoende om de investering te dekken, constateert ING. De elektrische- en hybride warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet verdienen zichzelf nu nog niet terug.

Hogere prijzen van aardgas en stroom zullen het voor huiseigenaren naar verwachting steeds aantrekkelijker maken om zuiniger om te gaan met energie. Van de door ING berekende kostenstijging komt iets meer dan de helft door hogere prijzen voor energie en de rest door veranderingen in de energiebelastingen.

De overheid verhoogt deze belastingen om woningeigenaren te stimuleren via verduurzaming hun energieverbruik te verlagen. De bank voorziet daarnaast dat de investeringskosten van verduurzamingsmaatregelen komende jaren zullen dalen.