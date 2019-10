PSA verwacht verdere afzwakking automarkt

De Franse autoproducent PSA verwacht dat de verkopen dit jaar in verschillende regio’s zullen dalen. Het concern achter merken als Peugeot, Citroën en Opel is pessimistischer over de verkopen in Latijns-Amerika en in Rusland.

In Rusland werd eerder dit jaar bij de presentatie van de halfjaarcijfers nog gerekend op groei. Ook in Europa en China wordt uitgegaan van verkoopdalingen.

Vrijwel de hele sector heeft moeite met afzwakkende vraag, toenemende concurrentie door relatieve nieuwkomers als Tesla en de opkomst van elektrisch rijden, waarvoor fors moet worden geïnvesteerd. Zo zette concurrent Renault vorige week nog het mes in zijn jaardoelen.

De omzet van PSA in het derde kwartaal steeg 1 procent tot 15,6 miljard euro. Dat was beter dan waar analisten gemiddeld op rekenden. PSA deed goede zaken met de lancering van nieuwe modellen. Daarmee werd de invloed van negatieve wisselkoerseffecten en van hyperinflatie in Argentinië gecompenseerd. In totaal werden in de driemaandsperiode zo’n 674.000 auto’s verkocht. Winstcijfers gaf de onderneming niet.