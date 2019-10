Ruim helft meer zonnepanelen op net Liander

De hoeveelheid aangesloten zonnepanelen bij netbeheerder Liander is in het derde kwartaal met 58 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Al die panelen bij elkaar nemen een oppervlakte in van bijna 3000 voetbalvelden, berekende de grootste netbeheerder van Nederland.

De zonnepanelen zijn goed voor een vermogen aan 2079 megawatt, maar hoeveel energie ze opleveren wisselt sterk, door weersomstandigheden. In Friesland en Noord-Holland nam het aantal aangesloten zonnepanelen het hardst toe, met respectievelijk 70 en 68 procent. Het aantal aansluitingen voor windmolens steeg in dezelfde periode met 5 procent. Ook klopten er meer producenten voor groen gas aan bij Liander voor de aanvraag van een aansluiting.

Probleemloos gaat de snelle groei van zonneparken niet. Het Nederlandse elektriciteitsnet is niet toegerust voor de sterke vraag naar aansluitingen voor zonneparken, dus moeten er in rap tempo elektriciteitskabels en installaties als transformatoren en verdeelstations bij komen. Dit kost Liander mede door gebrek aan technici veel tijd, met steeds meer knelpunten op het net als gevolg.