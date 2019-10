Topontwerper Van den Acker: belang automerk neemt sterk af

Automerken worden in de toekomst steeds minder belangrijk. Dat zegt de Nederlandse hoofdontwerper Laurens van den Acker van Renault tegen het ANP. Hij verwacht dat door de opkomst van autonoom rijdende stadsauto’s en deelmobiliteit consumenten nauwelijks belang meer hechten aan het automerk.

“Als je het over dat soort auto’s hebt, kun je je afvragen: is het nog een auto? Krijgen we dadelijk allemaal een soort wasmachine op wielen? Wat is dan nog het belang van een merk? Op straat staat er een autonome Volkswagen, een autonome Audi en een autonome Renault klaar, waarom zou je in onze auto stappen en niet in die andere?”

Van den Acker deed zijn uitspraken tijdens de Dutch Design Week waar Renault de conceptcars EZ Go en EZ Ultimo presenteerde. Voor de gehele Renault Groep is Van den Acker verantwoordelijk voor het design. Automerken moeten zich daarom op andere wijze zoals service en toegankelijkheid gaan onderscheiden, zegt hij. “Auto’s gebruik je straks in de stad op afroep. Alleen of met anderen.” EZ Go is een oproepbare autonome taxi voor zes tot acht personen, de EZ Ultimo is een luxe auto die je voor speciale gelegenheden neemt.