Zuckerberg in de slag met sceptische politici

Facebook-baas Mark Zuckerberg had woensdag in het Amerikaanse Congres de nodige moeite om politici achter zijn plannen voor cryptomunt libra te krijgen. De criticasters vroegen zich met name af of Facebook wel het juiste bedrijf was om een dergelijk project op te zetten, in het licht van de vele privacyvraagstukken die de techreus nog niet allemaal heeft weten op te lossen.

Aan het begin van zijn getuigenis in de speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden vroegen de beleidsmakers niet alleen naar de plannen voor de digitale munt. Te meer vroegen zij zich af of de 35-jarige directeur moet worden vertrouwd met de enorme macht die zijn bedrijf heeft. Wereldwijd zijn er namelijk circa 2,7 miljard gebruikers van Facebook-diensten.

Volgens commissievoorzitter Maxine Waters moet Facebook stoppen met werken aan het libra-project, tot het moment dat het bedrijf een reeks niet-gerelateerde “tekortkomingen” in zijn sociale media-activiteiten aanpakt.