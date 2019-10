Ajax lager op beurs na sof tegen Chelsea

Het aandeel Ajax ging donderdag op de beurs in Amsterdam omlaag. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland verloor in de poulefase van de Champions League van het Britse Chelsea.

In een gelijkwaardige thuiswedstrijd was Ajax lang het dichtst bij de openingstreffer. Quincy Promes dacht zijn ploeg in de 36e minuut op voorsprong te schieten, maar de videoscheidsrechter zag dat de aanvaller een paar centimeters buitenspel stond. Edson Álvarez kopte in de tweede helft op de paal. Invaller Michy Batshuayi van Chelsea tekende in de 86e minuut voor het enige doelpunt.

Het in de graadmeter voor kleinere fondsen genoteerde Ajax stond omstreeks 09.40 uur 2,6 procent lager op 18,90 euro. Van de aandelen AFC Ajax NV is, sinds de beursgang in 1998, slechts een beperkt deel vrij verhandelbaar.