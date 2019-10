Beurswaakhond VS onderzoekt Indiase IT-gigant

De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek begonnen naar mogelijk gesjoemel met de cijfers van de Indiase IT-gigant Infosys. Klokkenluiders betichtten dit bedrijf onlangs van boekhoudkundige trucs om de winst op te krikken. Beleggers zijn in de Verenigde Staten ook een collectieve rechtszaak begonnen tegen Infosys, zo maakte de onderneming bekend.

Anonieme schrijvers, die zichzelf de “Ethische Medewerkers” noemen, klaagden onder andere dat topman Salil Parekh grote deals niet eerst intern liet goedkeuren uit angst voor negatieve effecten op de aandelenkoers van Infosys. Ook zou de financieel directeur van Infosys medewerkers hebben belet bepaalde pijnpunten rond grote opdrachten aan te kaarten bij de raad van bestuur.

Infosys, het op één na grootste IT-bedrijf van India, stelt volledig mee te werken met de SEC. Mede-oprichter en voorzitter van de raad van bestuur Nandan Nilekani kondigde eerder deze week aan de beschuldigingen te onderzoeken.

Bij Infosys werken ongeveer 200.000 mensen. De onderneming heeft een jaaromzet van zo’n 12 miljard dollar.