‘Containerterminal Uniport gaat sluiten’

Containerterminal Uniport in de Rotterdamse Waalhaven sluit komend voorjaar de deuren. Daardoor staan ruim tweehonderd banen op de tocht, bevestigt vakbond FNV na berichtgeving in diverse media.

Volgens vakbondsbestuurder Niek Stam had de terminal al enige tijd last van de schaalvergroting in de haven. Er wordt tegenwoordig met steeds grotere zeeschepen gevaren en die kunnen de Waalhaven niet bereiken. Ze kiezen voor andere terminals dichter bij de zee, waar de vaargeul dieper is.

FNV gaat zich er komende tijd hard voor maken dat de medewerkers van Uniport nog elders aan de slag kunnen. Stam benadrukt dat moederconcern Steinweg nog veel meer terminals in de Rotterdamse haven bezit. Daar is volgens hem nog voldoende werk.

Bij Uniport zelf was donderdagavond niemand bereikbaar voor commentaar.