‘Ghosn slachtoffer van samenzwering’

Voormalig autotycoon Carlos Ghosn houdt vol onschuldig te zijn aan fraude. Hij is het slachtoffer van een samenzwering tussen de Japanse aanklagers, de overheid en Nissan om hem ten val te brengen. De Japanse aanklagers zouden daarom alle aanklachten tegen de oud-topman van Renault en Nissan moeten laten vallen, schreven Ghosns advocaten in documenten die ze bij de rechtbank in Tokio indienden.

Daar worden hoorzittingen gehouden die voorafgaan aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Ghosn en Greg Kelly, zijn voormalige rechterhand. Ghosn en Kelly werden in november in Tokio aangehouden vanwege de verdenkingen.

De arrestatie van Ghosn zette de alliantie tussen Renault en Nissan zwaar onder druk. De Fransen deden er langer over om Ghosn definitief aan de kant te schuiven. Vervolgens stelden zij in Thierry Bolloré een vertrouweling van Ghosn aan als nieuwe topman. Begin deze maand besloot Renault ook Bolloré te wippen, wat gezien wordt als een handreiking aan Nissan.