Grondpersoneel FNV akkoord met cao KLM

Een ruime meerderheid van de FNV-leden die als grondpersoneel werken voor KLM, heeft ingestemd met de nieuwe cao. Daarmee onderscheiden ze zich van de FNV’ers bij het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Vanuit FNV Cabine ging eerder deze week nog een ultimatum de deur uit, met als dreigement nieuwe acties bij KLM.

Volgens FNV-bestuurder Jan van den Brink is sprake van een “goede, passende cao” voor het grondpersoneel. “We hebben er hard voor gevochten”, benadrukt hij. Daarmee is de nieuwe cao KLM Grondpersoneel met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2019 definitief.

Tijdens de looptijd, van twee jaar en negen maanden, krijgt het grondpersoneel in totaal 8,5 procent meer salaris. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verhouding tussen de vaste medewerkers en het flexibele personeel. “Dat is echt een doorbraak, want op sommige afdelingen is nu de helft van de mensen uitzendkracht”, aldus Van den Brink.