Laagste doorstroom naar bijstand in 10 jaar

Het aantal werklozen dat in de bijstand belandt, is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau in tien jaar tijd. Van alle mensen met een WW-uitkering kreeg slechts 3,8 procent vervolgens een bijstandsuitkering bij de gemeente. “Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is dit percentage niet zo laag geweest”, zegt arbeidsmarktdeskundige Katinka van Brakel van het UWV.

Uit cijfers van de uitkeringsinstantie blijkt dat 14.200 mensen in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand kwamen. Dat waren er ruim 5000 minder dan een jaar eerder. In 2017 belandde nog 4,6 procent van alle mensen met een WW-uitkering in de bijstand.

Dankzij de krappe arbeidsmarkt was het voor mensen die hun baan verloren gemakkelijk om snel elders werk te vinden. In de eerst helft van 2018 hadden bijna 7 op de 10 mensen van wie de WW-uitkering afliep binnen een maand een nieuwe baan.