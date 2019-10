Mercedes neemt Daimler op sleeptouw

Autobouwer Daimler heeft zijn omzet en winst in het derde kwartaal verbeterd. Het Duitse concern, dat al enige tijd last heeft van moeilijke marktomstandigheden, profiteerde vooral van goede verkopen van zijn dochterbedrijf Mercedes-Benz. Ook busjes vonden gretig aftrek.

De totale omzet steeg, ondanks de handelsoorlog, de brexitonzekerheid, een tanende vraag in China en overige veranderingen in de automarkt, van 40,2 miljard naar 43,3 miljard euro. Onder de streep resteerde ruim 1,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode nog wat minder dan 1,8 miljard euro.

Mercedes zag de verkopen met 8 procent stijgen. Dat ging wel enigszins ten koste van de winstmarge die slonk van 6,3 procent naar 6 procent. Daimler gaf dit jaar al twee keer een winstalarm en is bezig met een plan om de resultaten te verbeteren. De onderneming verlaagde verder zijn omzetverwachting voor de vrachtwagendivisie.