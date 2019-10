Puma waarschuwt voor impact handelskift

Het Duitse sportmerk Puma heeft de wind duidelijk in de zeilen. De onderneming sloot het derde kwartaal af met fors meer winst op een hogere omzet. Topman Bjørn Gulden sprak zelfs van het beste kwartaal ooit voor Puma, maar waarschuwde tegelijkertijd dat de handelsoorlog tussen China en de VS in het lopende kwartaal voor het eerst voelbaar wordt.

Puma sloot de meetperiode af met een omzet van bijna 1,5 miljard euro. Dat betekende een stijging van 19 procent op jaarbasis. De winst viel met 100,5 miljoen euro bijna 30 procent hoger uit. Vooral in Zuid- en Noord-Amerika en in de regio Azië/Oceanië was sprake van sterke groei.

Volgens Gulden zullen de door de VS ingestelde importtarieven voor het eerst effect sorteren op de resultaten van Puma, dat recent een ‘flagship store’ opende op Fifth Avenue in New York. De tarieven zorgen volgens De Puma-baas op de korte termijn voor druk op het bedrijfsresultaat.

Voor heel het jaar verwacht Puma een omzetgroei van circa 15 procent en een bedrijfsresultaat tussen de 420 miljoen en 430 miljoen euro. Daarmee is Puma iets positiever dan bij een eerdere raming.