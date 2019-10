Samengaan Marqt en Ekoplaza kan doorgaan

De overname van duurzame supermarktketen Marqt door Udea, het bedrijf achter biosuper Ekoplaza, kan doorgaan. Twee oprichters van Marqt bleven zich tegen de deal verzetten, maar de kortgedingrechter in Amsterdam ziet geen reden nog een stokje te steken voor de transactie.

Eerder dit jaar waren de aandeelhouders, inclusief de oprichters, unaniem overeengekomen dat Marqt verkocht moest worden, benadrukt de rechter. Iedereen was het er toen over eens dat dit nodig was om de financiƫle positie te verbeteren. Vervolgens deed Udea een bod en een meerderheid van de aandeelhouders is daarmee akkoord gegaan.

De oprichters wilden meer tijd om een bieding van henzelf en een pas opgedoken derde partij alsnog een kans te geven. Maar volgens de rechter hebben zij hun kans al gehad en biedt de eerdere overeenkomst voldoende juridische basis om de deal met Udea af te dwingen.

Marqt, dat vooral winkels heeft in Amsterdam, zal onder Udea meerdere vestigingen gaan sluiten. Maar de nieuwe eigenaar ziet ook nieuwe kansen. Het is de bedoeling de formules Marqt en Ekoplaza allebei blijven bestaan. Marqt zal zich naar eigen zeggen verder gaan richten op onder meer onlinebezorging en “kleinere eet- en drinkwinkels”.