Nederlander kan uit meer shoarmazaken kiezen

Shoarma- en kebabzaken zijn in opmars. Het aantal van deze tenten waar je onder meer een kapsalon, döner en andere gerechten kunt bestellen is sinds 2012 flink gegroeid. De stijging is het sterkst in het zuiden van het land. Dat komt naar voren uit gegevens van Datlinq, een database voor de horecabranche.

Nederlanders kunnen inmiddels bij ruim 2100 shoarmazaken terecht. Dat zijn er ruim 300 meer dan zeven jaar terug. Het merendeel van het Nederlandse kebablandschap bestaat uit losse, zelfstandige tenten. Toch vindt men wel veel dezelfde namen terug op de gevels, zoals Sphinx, Piramide, Istanbul of Cleopatra.

Een shoarmazaak kom je relatief het vaakst tegen in provincies als Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Daar staan de meeste dönergrills per aantal inwoners. Maar ook een stad als Amsterdam telt meer dan 100 verkooppunten.

Friet staat overigens bij steeds meer shoarmazaken op het menu. Daarbij wordt vaak gekozen voor diepvries friet, net als bij de internationale fastfoodketens. De Nederlandse snackbars gebruiken daarentegen vaker koelverse friet.