Waarde Noors staatsfonds op 10 biljoen kroon

Het Noorse staatsfonds heeft zijn hoogste waarde ooit bereikt. Stijgende aandelenkoersen en een sterke euro en dollar stuwden het fonds voorbij de grens van 10 biljoen (10.000 miljard) Noorse kroon. Dat is omgerekend 981 miljard euro.

Bij die waarde van het staatsfonds zit er voor ieder van de bijna 5,4 miljoen Noren meer dan 185.000 euro in het fonds.

Het staatsfonds werd in 1990 opgericht om de inkomsten uit de olie- en gassector uit het land te beheren. Met dat geld investeren de Noren in duizenden beursgenoteerde bedrijven in de wereld, waaronder grote namen als Shell, Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Facebook, Amazon en Nestlé.

Het beleggingsfonds wordt beheerd door de Noorse centrale bank en is ook een belangrijke investeerder in Nederlandse staatsobligaties en aandeelhouder van veel Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.