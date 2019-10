Algemeen directeur Blokker Nederland vertrekt

Algemeen directeur Ludo Bijvoet vertrekt bij Blokker Nederland. Houdstermaatschappij Mirage Retail Group, waar de winkelformule onderdeel van is, zegt dat het vertrek van Bijvoet in goed overleg is en dat hij per 1 december de deur achter zich dichttrekt.

Bijvoet werd in de zomer van 2018 benoemd als directeur van Blokker Nederland. Hij kwam destijds over van voormalig zusterbedrijf Xenos. Bijvoet had onder meer als taak de verkopen op te krikken en de winstmarges te verbeteren. Volgens topman Michiel Witteveen van Mirage Retail Group heeft Bijvoet in een lastige periode leiding gegeven aan de onderneming.

Over de opvolging van Bijvoet is nog niets bekend. Wel is de ondernemingsraad geïnformeerd.

Verder meldde Mirage Retail Group dat Egbert Abrahams en Ynse Stapert in de raad van bestuur zijn benoemd. Stapert wordt per 1 november verantwoordelijk voor Business Development. Abrahams was eerder als financieel directeur aangesteld.

Mirage Retail Group bezit behalve de Blokker-formule in Nederland, België en Luxemburg ook Big Bazar in Nederland en België. Ook Intertoys in Nederland en Maxi Toys met winkels in België, Frankrijk en Zwitserland, maken deel uit van de groep.