Allsafe gaat waardevolle auto’s opslaan

Aanbieder van opslagruimte Allsafe gaat klassieke en waardevolle auto’s opslaan. Daarmee speelt het bedrijf naar eigen zeggen in op de toenemende vraag naar de opslag van hobby-auto’s. Dat zijn veelal kostbare oldtimers of luxe sportwagens.

Het gaat vaak om tweede auto’s waarvoor rondom het huis geen parkeerplek is. De eerste zogenoemde ‘engine rooms’ openen aan het einde van het jaar in Oegstgeest en Weesp. De komende jaren wordt het nieuwe concept verder over Nederland verspreid.

De locatie in Weesp biedt ruimte aan 130 auto’s en 30 motoren. In Oegstgeest kunnen 90 auto’s en 50 motoren worden gestald. Huurders krijgen met een speciale app toegang tot het pand en rijden via een beveiligde sluis hun auto direct een lift in.

De panden beschikken over meerdere verdiepingen, waaronder een verdieping voor de klassieke auto’s en een verdieping voor moderne. Op de bovenste verdieping is het mogelijk de auto te stallen in een eigen afgesloten ruimte. De auto’s staan in klimaatgecontroleerde ruimte, zijn dag en nacht beveiligd en rijklaar.