DELA werpt Yarden reddingsboei toe

Uitvaartverzekeraar- en verzorger DELA wil branchegenoot Yarden overnemen. De Eindhovense coöperatie redt daarmee Yarden dat al enige tijd in financiële problemen verkeert. Beide partijen voorzien dat er banen verdwijnen bij Yarden, met name op het hoofdkantoor. Verdere details zijn niet bekendgemaakt.

DELA krijgt na de overname de verzekeraar en het uitvaartbedrijf van Yarden in handen. De vrijwilligersorganisatie van Yarden, die onder meer helpt bij rouwverwerking, komt met steun van DELA op eigen benen te staan.

DELA (Draagt Elkanders Lasten) heeft 170 vestigingen, 2000 medewerkers en 4 miljoen verzekerden in de Benelux. De coöperatie verzorgt 44.500 uitvaarten per jaar. Yarden heeft 900 medewerkers, 41 uitvaartcentra, 24 crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland.

Als de toezichthouder goedkeuring geeft voor de samenvoeging moet die begin volgend jaar afgerond zijn. Pas twee jaar later wil DELA de bedrijven volledig in elkaar hebben geschoven.