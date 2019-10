‘Juweliersketen Tiffany gaat bod afwijzen’

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany gaat het overnamebod van de Franse producent van luxegoederen Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) afwijzen. Dat stellen ingewijden. Het voorstel heeft naar verluidt een waarde van 14,5 miljard dollar.

Adviseurs van Tiffany beoordelen het voorstel van LVMH momenteel, maar volgens bronnen zou het de onderneming onderwaarderen. Ook verschillende aandeelhouders hebben de prijs al omschreven als te laag.

LVMH is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om op de Amerikaanse markt uit te breiden. De onderneming is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. In 2011 nam het voor miljarden de Italiaanse juwelier Bulgari over.

Het Amerikaanse Tiffany werd in 1837 opgericht door juwelier Charles Lewis Tiffany. Er werken momenteel ongeveer 14.000 mensen. De keten kwam in 1979 in handen van cosmeticabedrijf Avon en werd daarna overgenomen door investeerders. Sinds 1987 heeft Tiffany een beursnotering. De bekendste winkel van de onderneming is het ultrachique filiaal op Fifth Avenue in New York. Die locatie werd ook bekend van het boek, en later de film ‘Breakfast at Tiffany’s’ uit 1961 met Audrey Hepburn in de hoofdrol.