S&P naar record op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst de handel uitgegaan, waarbij de S&P 500 naar een nieuw record steeg. President Donald Trump wakkerde de handelshoop weer aan. Aan het bedrijvenfront konden onder meer Tiffany, General Motors (GM), Fitbit en AT&T op belangstelling van beleggers op Wall Street rekenen.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,5 procent hoger op 27.090,72 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,6 procent bij tot 3039,42 punten, boven zijn recordslot van drie maanden geleden. Technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent op 8325,98 punten.

Trump zei op Twitter dat de Verenigde Staten en China voor liggen op schema bij het uitonderhandelen van een voorlopige handelsdeal. Hij herhaalde dat hij de overeenkomst in november bij een top in Chili wil ondertekenen.

GM bereikte definitief een akkoord met vakbond United Auto Workers (UAW). Omdat de leden van de bond er mee in hebben gestemd, komt een einde aan een staking die meer dan een maand duurde. Die kostte de automaker naar verluidt zo’n 2 miljard dollar. Het aandeel GM zakte 0,3 procent.

Juweliersketen Tiffany ging 31,6 procent omhoog. Tiffany kreeg een overnamebod van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Mo√ęt Hennessy (LVMH). Die onderneming biedt 14,5 miljard dollar voor Tiffany. Dat bod ligt ruim een vijfde boven de slotkoers van vrijdag.

Telecom- en mediaconcern AT&T wist meer abonnees aan zich te binden dan verwacht en wil voor 10 miljard dollar aan activiteiten afstoten. Het bedrijf kreeg er ruim 4 procent bij. Ook muziekstreamingdienst Spotify (plus 16 procent) trok meer betalende gebruikers dan analisten hadden voorzien en boekte winst.

De maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit sprong 31 procent omhoog na berichten dat Google het bedrijf wil overnemen. Vastgoedconcern Prologis leverde 5,5 procent in na de bekendmaking branchegenoot Liberty Property Trust (plus 13,7 procent) te kopen voor 12,6 miljard dollar inclusief schulden.

De euro was 1,1102 dollar waard tegen 1,1097 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 55,81 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 61,61 dollar.