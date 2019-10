‘Kosten rood staan gelijk ondanks lage rente’

Rood staan of lenen op creditcards wordt amper goedkoper. Dat terwijl de rentes op de geldmarkt wel dalen, meldt vergelijkingswebsite Geld.nl.

Als je rood staat bij de bank kost dat volgens de de website gemiddeld 10 procent rente, aanzienlijk meer dan de rente op een persoonlijke lening. De tarieven bij de meeste banken zijn onveranderd ten opzichte van twee jaar geleden. Alleen ING verlaagde zijn tarief voor rood staan.

Veel grote banken rekenen 14 procent rente voor krediet op creditcards. Daarmee zitten ze aan het wettelijk plafond dat in 2015 is ingevoerd voor dit soort flitskrediet.

Dat kosten voor rood staan en leningen op creditcards relatief hoog zijn, is te verklaren door de korte looptijd en hogere risico’s voor banken. Maar volgens Amanda Bulthuis van Geld.nl is het opvallend dat er amper beweging in de tarieven zit. Rentes voor bijvoorbeeld persoonlijke leningen, hypotheken en sparen volgen wel de daling van marktrentes, stelt ze.